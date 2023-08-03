The Option Block 1211: Surprise Downgrades and Crazy Tenders

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS
ON THIS EPISODE, MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:
- THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS INCL VIX, FED
- MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL PYPL
- UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN JETS, CHPT, JNJ, EXPE
- ARE YOU TRADING VXX AGAIN OR HAVE YOU MOVED ON
- TRADE OF THE DAY INSIGHTS NEWSLETTER – REQUEST ACCESS TO ADMIN@TRADE-ALERT.COM
- WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
- AND MUCH MORE