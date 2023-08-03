The Options Insider

The Option Block 1211: Surprise Downgrades and Crazy Tenders

by | Aug 3, 2023 | Option Block

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS

ON THIS EPISODE, MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:

  • THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS INCL VIX, FED
  • MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL PYPL
  • UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN JETS, CHPT, JNJ, EXPE
  • ARE YOU TRADING VXX AGAIN OR HAVE YOU MOVED ON
  • TRADE OF THE DAY INSIGHTS NEWSLETTER – REQUEST ACCESS TO ADMIN@TRADE-ALERT.COM
  • WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
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