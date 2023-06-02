The Options Insider

The Option Block 1195: We Welcome Our Robot Overlords

by | Jun 2, 2023 | Option Block

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS

ON THIS EPISODE, MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:

  • THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
  • MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL PLTR, NVDA
  • EARNINGS VOLATILITY IN DG, CHWY, CRM, JWN
  • UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN BBAI, JWN, CHWY
  • EVERYONE IS TALKING ABOUT AI
  • WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
  • AND MUCH MORE