The Option Block 1195: We Welcome Our Robot Overlords

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS
ON THIS EPISODE, MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:
- THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
- MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL PLTR, NVDA
- EARNINGS VOLATILITY IN DG, CHWY, CRM, JWN
- UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN BBAI, JWN, CHWY
- EVERYONE IS TALKING ABOUT AI
- WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
- AND MUCH MORE