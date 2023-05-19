The Options Insider

The Option Block 1192: Is it Time to Buy Tech Volatility?

by | May 19, 2023 | Option Block

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS

IN THIS EPISODE MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:

  • THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
  • MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL MSFT, NVDA
  • EARNINGS VOLATILITY IN TGT, STNE, BABA
  • UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN LBTYA, RYAM, PLTR, GOLD
  • WHERE ARE YOU ALLOCATING THE MAJORITY OF YOUR PORTFOLIO?
  • IS THERE A PROGRAM FOR VISUALIZING OPTIONS PRICING CHANGES IN REAL TIME FOR MARKET SENTIMENT?
  • WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
  • AND MUCH MORE