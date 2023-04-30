The Option Block 1186: State of the Options Industry from the Options Conference

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS
IN THIS EPISODE MARK, THE ROCK LOBSTER, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:
- THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
- HIGHLIGHTS FROM STATE OF THE OPTIONS INDUSTRY PRESENTATION
- MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL AAPL
- EARNINGS VOLATILITY IN CROX, META, LUV, ROKU
- UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN CROX, CL, BGFV
- IS THE SHORT-TERM MEASURE OF VOLATILITY USEFUL FOR TRADING
- WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
- AND MUCH MORE