The Options Insider

The Option Block 1186: State of the Options Industry from the Options Conference

by | Apr 30, 2023 | Option Block

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS

IN THIS EPISODE MARK, THE ROCK LOBSTER, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:

  • THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
  • HIGHLIGHTS FROM STATE OF THE OPTIONS INDUSTRY PRESENTATION
  • MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL AAPL
  • EARNINGS VOLATILITY IN CROX, META, LUV, ROKU
  • UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN CROX, CL, BGFV
  • IS THE SHORT-TERM MEASURE OF VOLATILITY USEFUL FOR TRADING
  • WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
  • AND MUCH MORE