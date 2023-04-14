The Option Block 1180: Synthetic Friday

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
CO-HOST: HENRY SCHWARTZ, CBOE GLOBAL MARKETS
IN THIS EPISODE MARK, THE ROCK LOBSTER, UNCLE MIKE, AND THE FLOWMASTER BREAK DOWN:
- THE LATEST IN THE OPTIONS MARKETS
- MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY INCL GOOG, AAPL
- UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN CVNA, MU, CLF, EXK
- HOW DO YOU TRADE BUTTERFLIES
- DISCUSSING BITO, GRAYSCALE AND CRYPTO OPTIONS
- WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK AND WEEKEND
- AND MUCH MORE