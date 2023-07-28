The Options Insider

The Advisor’s Option 127: Low Vol Calendars Plus the Great 3K vs 5K Debate

by | Jul 28, 2023 | The Advisors Option

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH & TECHNOLOGY SERVICES
GUEST: ERIC COTT, COTT CONSULTING

  • THOUGHTS ON CURRENT MARKET ENVIRONMENT
  • 3000 VS 5000 IN SPX
  • JUNE OPTIONS VOLUME NUMBERS
  • WILL WE SEE LOWER VOLATILITY IN SECOND HALF OF YEAR
  • THOUGHTS ON PAST/UPCOMING OPTIONS CONFERENCES
  • EARNINGS SEASON VOLATILITY UPDATE
  • USING CALENDARS IN A LOW VOL ENVIRONMENT TO GET LONG FOR A SMALL OUTLAY AND FOR PUT CALENDARS TO HEDGE A PORTFOLIO
  • IS THERE AN UPTICK IN CLIENT INTEREST IN OPTIONS