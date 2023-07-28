The Advisor’s Option 127: Low Vol Calendars Plus the Great 3K vs 5K Debate

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CO-HOST: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH & TECHNOLOGY SERVICES
GUEST: ERIC COTT, COTT CONSULTING
- THOUGHTS ON CURRENT MARKET ENVIRONMENT
- 3000 VS 5000 IN SPX
- JUNE OPTIONS VOLUME NUMBERS
- WILL WE SEE LOWER VOLATILITY IN SECOND HALF OF YEAR
- THOUGHTS ON PAST/UPCOMING OPTIONS CONFERENCES
- EARNINGS SEASON VOLATILITY UPDATE
- USING CALENDARS IN A LOW VOL ENVIRONMENT TO GET LONG FOR A SMALL OUTLAY AND FOR PUT CALENDARS TO HEDGE A PORTFOLIO
- IS THERE AN UPTICK IN CLIENT INTEREST IN OPTIONS