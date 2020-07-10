Volatility Views 406: Earnings Volatility Preview – NFLX, ABT, BAC and More

by | Jul 10, 2020 | Uncategorized

VOLATILITY VIEWS 406: EARNINGS VOLATILITY PREVIEW – NFLX, ABT, BAC AND MORE

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH AND TECHNOLOGY SERVICES

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • A STRANGE END TO A STRANGE WEEK
  • STOCKS WERE POISED TO END LOWER BUT POSITIVE NEWS FROM GILEAD SEEMS TO BE REVERSING THE TREND
  • SPIKES: 28.5  – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 27.5 – DOWN 6.5 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 112 – DOWN ALMOST 20 FROM LAST SHOW
  • DISCUSSION OF HIGH IMPLIED EARNINGS, MANY CUTS AND EXPECTED CUTS TO DIVIDENDS AND RETAIL CALL/PUT RATIOS

VOLATILITY VOICEMAIL

  • ANSWERING YOUR QUESTIONS ON TLT AND VOLATILITY PRODUCT RECOMMENDATIONS

CRYSTAL BALL

  • WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?



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