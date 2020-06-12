VOLATILITY VIEWS 403: SCREAMING INDECISION
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: JIM CARROLL, TOROSO ADVISORS
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- THE RALLY TOOK A DARK TURN THIS WEEK: THE MARKET SEEMINGLY COLLECTIVELY AWAKENED TO THE ECONOMIC IMPACT POSED BY THE CORONAVIRUS.
- FED SPOOKS THE BULL: JEROME POWELL SAID WE HAVE “A LONG ROAD AHEAD” AND ” WE’RE NOT EVEN THINKING ABOUT THINKING ABOUT RAISING RATES”
- SPIKES: 40.5 – UP 19 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 39.75 – UP 18.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 155 – UP 48 FROM LAST SHOW
- CBOE PLANS TO RELAUNCH MINI VIX FUTURES
VOLATILITY VOICEMAIL
- QUESTION FROM TONY WEBER: WHAT DO YOU THINK ABOUT SELLING JUL21 VIX, BUYING NOV17 VIX 60 STRIKE CALENDAR FOR 1.0 CREDIT? AM I HEADING FOR A HTZ DOUGHNUT?
- QUESTION FROM NEALS2: DO YOU THINK THE IMPLOSION OF THE CANADIAN VOL FUND WILL SPOOK OTHER PENSION AND HEDGE FUNDS AND KEEP THEM FROM ENTERING THE VOLATILITY MARKET?
CRYSTAL BALL
- WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?