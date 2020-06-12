Volatility Views 403: Screaming Indecision

by | Jun 12, 2020 | Uncategorized

VOLATILITY VIEWS 403: SCREAMING INDECISION

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT: JIM CARROLL, TOROSO ADVISORS

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • THE RALLY TOOK A DARK TURN THIS WEEK: THE MARKET SEEMINGLY COLLECTIVELY AWAKENED TO THE ECONOMIC IMPACT POSED BY THE CORONAVIRUS.
  • FED SPOOKS THE BULL: JEROME POWELL SAID WE HAVE “A LONG ROAD AHEAD” AND ” WE’RE NOT EVEN THINKING ABOUT THINKING ABOUT RAISING RATES” 
  • SPIKES: 40.5  – UP 19 FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 39.75 – UP 18.5 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 155 – UP 48 FROM LAST SHOW
  • CBOE PLANS TO RELAUNCH MINI VIX FUTURES

VOLATILITY VOICEMAIL

  • QUESTION FROM TONY WEBER: WHAT DO YOU THINK ABOUT SELLING JUL21 VIX, BUYING NOV17 VIX 60 STRIKE CALENDAR FOR 1.0 CREDIT? AM I HEADING FOR A HTZ DOUGHNUT?
  • QUESTION FROM NEALS2: DO YOU THINK THE IMPLOSION OF THE CANADIAN VOL FUND WILL SPOOK OTHER PENSION AND HEDGE FUNDS AND KEEP THEM FROM ENTERING THE VOLATILITY MARKET?

CRYSTAL BALL

  • WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?



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