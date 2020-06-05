Volatility Views 402: The Death Knell For Volatility?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: JOHN SMOLLEN, MIAX EXCHANGE GROUP
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- AN EXPLOSIVE END TO THE WEEK FINALLY MOVES US AWAY FROM THE 30 STRIKE: JOB NUMBERS BLOW THE DOORS OFF
- SPIKES: 24.5 – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 24.25 – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 107 – DOWN 1.5 FROM LAST SHOW
VOLATILITY VOICEMAIL
- QUESTION FROM R. RYAN: WHAT’S THE LATEST ON SPIKES FUTURES AND THE VIKING INDEX?
- QUESTION FROM SAMURAI8: ARE THERE ANY PLANS FOR A SKEW INDEX ON $SPY BY THE $SPIKES TEAM?
- QUESTION FROM HIGHLAND: CAN THERE BE A COMMODITY SPIKES INDEX LIKE MAYBE FOR OIL?
CRYSTAL BALL
- WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?