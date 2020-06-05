Volatility Views 402: The Death Knell For Volatility?

by | Jun 5, 2020 | Uncategorized

Volatility Views 402: The Death Knell For Volatility?

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT: JOHN SMOLLEN, MIAX EXCHANGE GROUP

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • AN EXPLOSIVE END TO THE WEEK FINALLY MOVES US AWAY FROM THE 30 STRIKE: JOB NUMBERS BLOW THE DOORS OFF
  • SPIKES: 24.5  – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 24.25 – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 107 – DOWN 1.5 FROM LAST SHOW

VOLATILITY VOICEMAIL

  • QUESTION FROM R. RYAN: WHAT’S THE LATEST ON SPIKES FUTURES AND THE VIKING INDEX?
  • QUESTION FROM SAMURAI8: ARE THERE ANY PLANS FOR A SKEW INDEX ON $SPY BY THE $SPIKES TEAM?
  • QUESTION FROM HIGHLAND: CAN THERE BE A COMMODITY SPIKES INDEX LIKE MAYBE FOR OIL?

CRYSTAL BALL

  • WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?



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