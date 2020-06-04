TWIFO 202: The Next Big Thing – Options on Micro E-Minis

by | Jun 4, 2020 | Uncategorized

TWIFO 202: The Next Big Thing – Options on Micro E-Minis    

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
  • CME HOT SEAT: TIM MCCOURT, MANAGING DIRECTOR AT CME GROUP, GLOBAL HEAD OF EQUITY PRODUCTS 

ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND TIM DISCUSS:

EQUITIES:

CRYPTO

CME BITCOIN FUTURES

  • AVERAGE DAILY VOLUME (ADV) OF +8,550 CONTRACTS (+42,750 EQUIVALENT BITCOIN) UP 15% COMPARED TO THE SAME PERIOD IN 2019
  • RECORD OPEN INTEREST OF 10,878 CONTRACTS (+54K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 19, 2020
  • IN MAY, NEW RECORD NUMBER OF LARGE OPEN INTEREST HOLDERS (LOIHS) REACHED: 75

CME BTC OPTIONS (LAUNCHED IN JANUARY 2020)

  • AVERAGE DAILY VOLUME OF 81 CONTRACTS (404 EQUIVALENT BITCOIN) FOR 2020 TO DATE
  • RECORD SINGLE-DAY VOLUME OF 1,418 CONTRACTS (7.1K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 28, 2020
  • RECORD OPEN INTEREST OF 5,435 CONTRACTS (27.2K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 29, 2020

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

  • QUESTION FROM MELTZER: DO YOU HAVE ANY UPDATES ON A FIRM LAUNCH DATE FOR MICRO OPTIONS?
  • QUESTION FROM ALLENZ: WILL WE EVER SEE A LISTED INDEX SKEW PRODUCT? I KNOW THERE IS A SKEW INDEX BUT NOTHING TRADEABLE THAT I’M AWARE OF.
  • QUESTION FROM SPOTL3GHT: WHAT’S YOUR FAVORITE TRADE TO TAKE ADVANTAGE OF THE SHIFTING SKEWS THAT YOU ARE ALWAYS HIGHLIGHTING ON YOUR SHOW. HOW SHOULD I BEST TAKE ADVANTAGE OF THIS INFO AS I FEEL IT’S VERY ACTIONABLE? 



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