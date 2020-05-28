TWIFO 201: Negative Rates, Equity Rallies and Crude Kerfuffles

by | May 28, 2020 | Uncategorized

TWIFO 201: NEGATIVE RATES, EQUITY RALLIES AND CRUDE KERFUFFLES

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
  • GUEST: JOHN BRADY, RJ O’BRIEN

ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND JOHN:

  • TALK ABOUT THE TOP PRODUCTS TRADED AT RJO
  • DISCUSS THE REOPENING OF THE TRADING FLOORS
  • LOOK AT BLU PUTNAM’S PAPER ON NEGATIVE RATES
  • DISCUSS RUSSELL RECON: INITIAL ADDITION AND DELETIONS FOR RECON JUNE 5
  • MENTION MICRO E-MINI S&P 500 AND MICRO E-MINI NASDAQ-100 FUTURES LAUNCHING IN THE FALL
  • LOOK AT OIL PRICES STABILIZING ON RUMORS OF AN OPEC EXTENSION

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

VIEWPOINT ON STRADDLES AS A SENTIMENT INDICATOR



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