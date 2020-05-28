TWIFO 201: NEGATIVE RATES, EQUITY RALLIES AND CRUDE KERFUFFLES
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
- GUEST: JOHN BRADY, RJ O’BRIEN
ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND JOHN:
- TALK ABOUT THE TOP PRODUCTS TRADED AT RJO
- DISCUSS THE REOPENING OF THE TRADING FLOORS
- LOOK AT BLU PUTNAM’S PAPER ON NEGATIVE RATES
- DISCUSS RUSSELL RECON: INITIAL ADDITION AND DELETIONS FOR RECON JUNE 5
- MENTION MICRO E-MINI S&P 500 AND MICRO E-MINI NASDAQ-100 FUTURES LAUNCHING IN THE FALL
- LOOK AT OIL PRICES STABILIZING ON RUMORS OF AN OPEC EXTENSION
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
VIEWPOINT ON STRADDLES AS A SENTIMENT INDICATOR