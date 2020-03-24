THE CRYPTO RUNDOWN 52: Scams, Circuit Breakers and Insider Trading

by | Mar 24, 2020 | Uncategorized

THE CRYPTO RUNDOWN 52: Scams, Circuit Breakers and Insider Trading

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • BITCOIN: IS THE GREAT DISAPPOINTMENT FINALLY OVER? UP OVER $1200 FROM LAST SHOW

CRYPTO HOT SEAT SEGMENT

  • GUEST: ZACH ZILIAK, MANAGING PARTNER, ZILIAK LAW

 

    • TELL OUR LISTENERS ABOUT YOUR BACKGROUND.
    • WHAT DO YOU DO WITH CRYPTO/BLOCKCHAIN
    • WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON:
      • CRYPTO REGULATION
      • CRYPTO SCAMS
      • CRYPTO “EXCHANGES”
      • SECURITY TOKENS

 

 

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM OUTONOW: DO YOU THINK THE FORMER CEO OF BAKKT WILL BE IN TROUBLE NOW FOR INSIDER TRADING. AREN’T THE LAWS ON THAT DIFFERENT FOR SENATORS THAN FOR US?
  • QUESTION FROM NEIL L.: ARE YOU SEEING A LOT OF PROP FIRMS ENTERING THE CRYPTO MARKET?
  • QUESTION FROM DYLAN: ARE YOU SEEING THE SAME LIQUIDITY ISSUES IN THE CRYPTO SPACE THAT WE’RE SEEING IN THE BROAD OPTIONS MARKET?



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