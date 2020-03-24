THE CRYPTO RUNDOWN 52: Scams, Circuit Breakers and Insider Trading
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- BITCOIN: IS THE GREAT DISAPPOINTMENT FINALLY OVER? UP OVER $1200 FROM LAST SHOW
CRYPTO HOT SEAT SEGMENT
- GUEST: ZACH ZILIAK, MANAGING PARTNER, ZILIAK LAW
-
- TELL OUR LISTENERS ABOUT YOUR BACKGROUND.
- WHAT DO YOU DO WITH CRYPTO/BLOCKCHAIN
- WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON:
- CRYPTO REGULATION
- CRYPTO SCAMS
- CRYPTO “EXCHANGES”
- SECURITY TOKENS
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM OUTONOW: DO YOU THINK THE FORMER CEO OF BAKKT WILL BE IN TROUBLE NOW FOR INSIDER TRADING. AREN’T THE LAWS ON THAT DIFFERENT FOR SENATORS THAN FOR US?
- QUESTION FROM NEIL L.: ARE YOU SEEING A LOT OF PROP FIRMS ENTERING THE CRYPTO MARKET?
- QUESTION FROM DYLAN: ARE YOU SEEING THE SAME LIQUIDITY ISSUES IN THE CRYPTO SPACE THAT WE’RE SEEING IN THE BROAD OPTIONS MARKET?