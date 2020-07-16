Option Block 918: A Godfather 3 Market

by | Jul 16, 2020 | Uncategorized

OPTION BLOCK 918: A GODFATHER 3 MARKET

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • VACCINE HOPES
  • VIX: 28 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 115 – UP 1 FROM LAST SHOW
  • VXX: 32.25 – UNCHD 1.5 FROM LAST SHOW
  • MOST ACTIVE INDICES AND MOST ACTIVE OPTIONS
  • STOCKS FINALLY TAKING A BREAK AFTER ANOTHER WEEK OF ENDLESS RALLY
  • EARNINGS SEASON – TALKING NFLX, SNAP, MSFT, TWTR, INTC AND MORE
  • AAPL 

ODD BLOCK

  • CLNY CALLS
  • BE CALLS
  • LOGI LITS PUTS

MAIL BLOCK

  • ANSWERING YOUR QUESTIONS ABOUT BUYING AAPL AND GOOD BROKERS ALLOWING SHORTS

AROUND THE BLOCK

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