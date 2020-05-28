OPTION BLOCK 904: IS THIS RALLY FOR REAL?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
- TRADESTATION HOT SEAT: ANDREW ROCCO, MANAGER, EDUCATIONAL CONTENT STRATEGY
TRADING BLOCK SEGMENT
- THIS RALLY IS UNSTOPPABLE: IN THE GREEN PRETTY MUCH EVERY DAY THIS WEEK.
- VIX: 27.75 – DOWN 1.35 FROM LAST SHOW
- VVIX: 108.25 – DOWN 15.25 FROM LAST SHOW
- VXX: 33.6 – DOWN 1.3 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- NVDA
- SDC
- SLV
MAIL BLOCK
- QUESTION ABOUT USING OPTIONS ON LEVERAGED ETFS SUCH AS TQQQ.
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK