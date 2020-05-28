Option Block 904: Is This Rally For Real?

by | May 28, 2020 | Uncategorized

OPTION BLOCK 904: IS THIS RALLY FOR REAL?

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST:  MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
  • TRADESTATION HOT SEAT: ANDREW ROCCO, MANAGER, EDUCATIONAL CONTENT STRATEGY

TRADING BLOCK SEGMENT

  • THIS RALLY IS UNSTOPPABLE: IN THE GREEN PRETTY MUCH EVERY DAY THIS WEEK.
  • VIX: 27.75 – DOWN 1.35 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 108.25 – DOWN 15.25 FROM LAST SHOW
  • VXX: 33.6 – DOWN 1.3 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • NVDA
  • SDC
  • SLV

MAIL BLOCK

  • QUESTION ABOUT USING OPTIONS ON LEVERAGED ETFS SUCH AS TQQQ.

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK



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