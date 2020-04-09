Option Block 891: Whispers Of Stimulus Scare Away Pandemic Shadows
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
- CO-HOST: ANDREW ROCCO, TRADESTATION
TRADING BLOCK SEGMENT
- TERRIBLE DEATH TOLL OUT OF NEW YORK
- MORE TERRIBLE JOBLESS CLAIMS NUMBERS
- FORMER FED CHAIR BERNANKE PREDICTS GDP COULD DROP 30%
- GE & STARBUCKS ALREADY WARNING ABOUT EARNINGS
- BUT WE’RE STILL RALLYING!
- MARKET REALLY LIKES NEW FED STIMULUS: $2.3T MORE
- VIX: 42.75 – DOWN 1.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 140 – DOWN 6 FROM LAST SHOW
- VXX: 42.3 – DOWN .3 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- W LINE IN THE SAND PUTS
- LBTYK PUT LOVE
- NLSN PUT LOVE
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM TRADESTATION CLIENTS: WHAT ARE SOME KEY THINGS YOU WOULD TELL EQUITIES TRADERS LOOKING TO MAKE THE MOVE TO OPTIONS?
- QUESTION FROM TONY WEBER ON MIXLR CHAT: WHAT IS THE SIMPLE VIX EQUATION? VIX EQUATION “MADE EASY”?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK