Option Block 891: Whispers Of Stimulus Scare Away Pandemic Shadows

by | Apr 9, 2020 | Uncategorized

Option Block 891: Whispers Of Stimulus Scare Away Pandemic Shadows

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
  • CO-HOST: ANDREW ROCCO, TRADESTATION

TRADING BLOCK SEGMENT

  • TERRIBLE DEATH TOLL OUT OF NEW YORK
  • MORE TERRIBLE JOBLESS CLAIMS NUMBERS
  • FORMER FED CHAIR BERNANKE PREDICTS GDP COULD DROP 30%
  • GE & STARBUCKS ALREADY WARNING ABOUT EARNINGS
  • BUT WE’RE STILL RALLYING!
  • MARKET REALLY LIKES NEW FED STIMULUS: $2.3T MORE 
  • VIX: 42.75 – DOWN 1.5 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 140 – DOWN 6 FROM LAST SHOW
  • VXX: 42.3 – DOWN .3 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • W LINE IN THE SAND PUTS
  • LBTYK PUT LOVE
  • NLSN PUT LOVE

MAIL BLOCK

  • QUESTION FROM TRADESTATION CLIENTS: WHAT ARE SOME KEY THINGS YOU WOULD TELL EQUITIES TRADERS LOOKING TO MAKE THE MOVE TO OPTIONS?  
  • QUESTION FROM TONY WEBER ON MIXLR CHAT: WHAT IS THE SIMPLE VIX EQUATION? VIX EQUATION “MADE EASY”?

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK



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