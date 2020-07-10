VOLATILITY VIEWS 406: EARNINGS VOLATILITY PREVIEW – NFLX, ABT, BAC AND MORE
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH AND TECHNOLOGY SERVICES
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- A STRANGE END TO A STRANGE WEEK
- STOCKS WERE POISED TO END LOWER BUT POSITIVE NEWS FROM GILEAD SEEMS TO BE REVERSING THE TREND
- SPIKES: 28.5 – DOWN 5.5 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 27.5 – DOWN 6.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 112 – DOWN ALMOST 20 FROM LAST SHOW
- DISCUSSION OF HIGH IMPLIED EARNINGS, MANY CUTS AND EXPECTED CUTS TO DIVIDENDS AND RETAIL CALL/PUT RATIOS
VOLATILITY VOICEMAIL
- ANSWERING YOUR QUESTIONS ON TLT AND VOLATILITY PRODUCT RECOMMENDATIONS
CRYSTAL BALL
- WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?