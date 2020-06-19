VOLATILITY VIEWS 404: LAUNCHING NEW VOL PRODUCTS IN A PANDEMIC
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: TOM JARCK, VOLATILITY PRODUCTS SPECIALIST, MIAX
- GUESTS: MATT AND MIKE THOMPSON, MANAGING PARTNERS, THOMPSON CAPITAL
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- A MIXED END TO ANOTHER STRANGE WEEK: A STRANGE END TO A STRANGE WEEK WHERE NEITHER BULLS NOR BEARS COULD REALLY FIND THEIR FOOTING
- TRADERS COULD BE IN FOR A WILD RIDE ON FRIDAY BECAUSE OF A COUPLE TECHNICAL FACTORS. THE S&P 500 WILL HAVE ITS FIRST REBALANCING OF THE YEAR AT FRIDAY’S CLOSE AND VOLATILITY COULD ALSO BE HEIGHTENED FRIDAY BY QUADRUPLE WITCHING.
- SPIKES: 33.25 – DOWN 7.25 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 33.5 – DOWN 6.25 FROM LAST SHOW
- VVIX: 137 – DOWN 18 FROM LAST SHOW
VOLATILITY VOICEMAIL
- QUESTION FROM MELLON: HAVE YOU SEEN AN UPTICK IN SPX AND VIX PAPER SINCE THE PITS CAME BACK?
- QUESTION FROM PEAR A SOL: WHY ARE VIX FUTURES TRADING SO LITTLE THESE DAYS? WOULD SEEM TO BE A BOOM TIME FOR VOLATILITY TRADING AND VOLATILITY PRODUCTS?
- QUESTION FROM DAVID LINCOLN: QUESTION FOR ALL YOU $VIX EXPERTS: HOW HIGH DOES THE MARKET NEED TO RIP TO THE UPSIDE FOR THE VIX TO GO TO UNCHED ON THE DAY?
CRYSTAL BALL
- WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?