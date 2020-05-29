Volatility Views 401: The Return of Volatility?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: RUSSELL RHOADS, EQ DERIVATIVES
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- CAN TRUMP/CHINA/TAIWAN DO WHAT A TRADE WAR AND A PANDEMIC COULD NOT – DERAIL THE BULL?
- A MIXED END TO A MOSTLY POSITIVE WEEK.
- SPIKES: 30 – UNCHD FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 29.75 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
- VVIX: 108.5 – DOWN 11.5 FROM LAST SHOW
VOLATILITY VOICEMAIL
- ANSWERING YOUR QUESTIONS ON VXX PUTS AND CRUDE VOLATILITY.
CRYSTAL BALL
- WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?