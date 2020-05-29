Volatility Views 401: The Return of Volatility?

by | May 29, 2020 | Volatility Views


Volatility Views 401: The Return of Volatility?  

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT: RUSSELL RHOADS, EQ DERIVATIVES

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • CAN TRUMP/CHINA/TAIWAN DO WHAT A TRADE WAR AND A PANDEMIC COULD NOT – DERAIL THE BULL?
  • A MIXED END TO A MOSTLY POSITIVE WEEK. 
  • SPIKES: 30  – UNCHD FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 29.75 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 108.5 – DOWN 11.5 FROM LAST SHOW

VOLATILITY VOICEMAIL

  • ANSWERING YOUR QUESTIONS ON VXX PUTS AND CRUDE VOLATILITY.

CRYSTAL BALL

  • WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?

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