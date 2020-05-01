VOLATILITY VIEWS 397: Floor Traders vs. Volatility, Plus TSLA, AMZN, AAPL & More
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: DAVID LINCOLN, VIX CRUSH
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- APRIL WAS A GOOD MONTH FOR STOCKS
- MARKET RALLIED EARLIER IN THE WEEK OFF HOPE FOR GILLEAD’S CORONAVIRUS TREATMENT. NOW THAT RALLY IS FADING IN THE WAKE OF RENEWED TRADE HOSTILITIES WITH CHINA.
- ECONOMY STRUGGLING
- SPIKES: 38.5 – UP 1 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 38 – UP .75 FROM LAST SHOW
- VVIX: 121 – UP 4 FROM LAST SHOW
- CBOE PLANS REOPENING OPTIONS FLOORS JUNE 1
- OCC APRIL VOLUME: FUTURES DOWN 52.1 FROM APRIL 2019
- LOOKING AT EARNINGS VOLATILITY THIS WEEK PARTICULARLY IN TESLA (AND MUSK’S FOLLOW UP RANT), AMZN, AAPL AND MORE.
VOLATILITY VOICEMAIL
- QUESTION FROM EDSON: WHY DO YOU THINK SO MANY FIRMS ARE UNDERPRICING VOLATILITY THIS EARNINGS SEASON?
CRYSTAL BALL