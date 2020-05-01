Volatility Views 397: Floor Traders vs. Volatility, Plus TSLA, AMZN, AAPL & More

by | May 1, 2020 | Volatility Views

VOLATILITY VIEWS 397:  Floor Traders vs. Volatility, Plus TSLA, AMZN, AAPL & More

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT: DAVID LINCOLN, VIX CRUSH

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • APRIL WAS A GOOD MONTH FOR STOCKS
  • MARKET RALLIED EARLIER IN THE WEEK OFF HOPE FOR GILLEAD’S CORONAVIRUS TREATMENT. NOW THAT RALLY IS FADING IN THE WAKE OF RENEWED TRADE HOSTILITIES  WITH CHINA.
  • ECONOMY STRUGGLING
  • SPIKES: 38.5 – UP 1 FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 38 – UP .75 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 121 – UP 4 FROM LAST SHOW
  • CBOE PLANS REOPENING OPTIONS FLOORS JUNE 1
  • OCC APRIL VOLUME: FUTURES DOWN 52.1 FROM APRIL 2019
  • LOOKING AT EARNINGS VOLATILITY THIS WEEK PARTICULARLY IN TESLA (AND MUSK’S FOLLOW UP RANT), AMZN, AAPL AND MORE.

VOLATILITY VOICEMAIL

  • QUESTION FROM EDSON: WHY DO YOU THINK SO MANY FIRMS ARE UNDERPRICING VOLATILITY THIS EARNINGS SEASON?

CRYSTAL BALL

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