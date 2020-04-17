Volatility Views 395: A CURE FOR VOLATILITY?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- MIAX HOT SEAT: TOM JARCK, MIAX EXCHANGE GROUP
- MIAX HOT SEAT: SHELLY BROWN, MIAX EXCHANGE GROUP
- GUEST CO-HOST: ILYA FEYGIN, WALLACHBETH CAPITAL
VOLATILITY REVIEW SEGMENT
- THE CURE?: MARKET IS RALLYING TODAY OFF STRONG RESULTS FOR GILLEAD’S CORONAVIRUS TREATMENT.
- ALTHOUGH PERHAPS NOT THE “CURE RALLY” WE EXPECTED
- SPIKES: 39 – DOWN 10 FROM LAST SHOW
- VIX CASH: 39 – DOWN 10 FROM LAST SHOW
- VVIX: 127 – DOWN 18 FROM LAST SHOW
VOLATILITY VOICEMAIL
- QUESTION FROM NIC: EVERYONE’S LOOKING AT WAYS TO GET LONG NOW INCLUDING STOCK SUBSTITUTION STRATS LIKE THE FIG LEAF. BUT WHY DOES NO ONE TALK ABOUT STOCK SUBSTITUTION IN VOL PRODUCTS? OR I GUESS IT WOULD BE FUTURES SUBSTITUTION INSTEAD. GREAT SHOW.
- QUESTION FROM NIC: I’M ONLY TRADING WEEKLIES RIGHT NOW TO AVOID WEEKEND VOLATILITY. AM I BEING PARANOID?
CRYSTAL BALL
WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?