Volatility Views 395: A CURE FOR VOLATILITY?

by | Apr 17, 2020 | Volatility Views


Volatility Views 395: A CURE FOR VOLATILITY?

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • MIAX HOT SEAT:  TOM JARCK, MIAX EXCHANGE GROUP
  • MIAX HOT SEAT:  SHELLY BROWN, MIAX EXCHANGE GROUP
  • GUEST CO-HOST: ILYA FEYGIN, WALLACHBETH CAPITAL

VOLATILITY REVIEW SEGMENT

  • THE CURE?: MARKET IS RALLYING TODAY OFF STRONG RESULTS FOR GILLEAD’S CORONAVIRUS TREATMENT.
  • ALTHOUGH PERHAPS NOT THE “CURE RALLY” WE EXPECTED
  • SPIKES: 39 – DOWN 10 FROM LAST SHOW
  • VIX CASH: 39 – DOWN 10 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 127 – DOWN 18 FROM LAST SHOW

VOLATILITY VOICEMAIL

  • QUESTION FROM NIC: EVERYONE’S LOOKING AT WAYS TO GET LONG NOW INCLUDING STOCK SUBSTITUTION STRATS LIKE THE FIG LEAF. BUT WHY DOES NO ONE TALK ABOUT STOCK SUBSTITUTION IN VOL PRODUCTS? OR I GUESS IT WOULD BE FUTURES SUBSTITUTION INSTEAD. GREAT SHOW.
  • QUESTION FROM NIC: I’M ONLY TRADING WEEKLIES RIGHT NOW TO AVOID WEEKEND VOLATILITY. AM I BEING PARANOID?

CRYSTAL BALL

WHERE WILL VIX/SPIKES BE NEXT WEEK?

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