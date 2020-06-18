TWIFO 204: CRUDE CORRELATION AND THE RISE OF RECON
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
- GUEST: RICK ROSENTHAL, DIRECTOR OF BUSINESS DEVELOPMENT, FTSE RUSSELL INDICES – CBOE
ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND RICK DISCUSS:
- THE RUSSELL INDEX RECONSTITUTION – FINAL NEXT FRIDAY, JUNE 26 AFTER CLOSE OF THE MARKETS
- A SIZABLE PUT BUTTERFLY IN RUT
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM HENRY: IS THERE AN EXPECTATION FOR AN EVEN GREATER FLOW OF STOCKS AROUND THIS YEAR’S RUSSELL RECONSTITUTION COMPARED TO PREVIOUS YEARS? THANKS FOR THIS SHOW AND FOR TAKING THE TIME TO TALK ABOUT SMALL CAP VOLATILITY. NO ONE ELSE SEEMS TO DISCUSS THIS STUFF. KEEP IT UP.
- QUESTION FROM MBD1101: YOU TALK ABOUT THE RUSSELL RECON COMING UP A LOT. HOW SHOULD THAT IMPACT MY TRADING? IS THERE ANYTHING THAT I SHOULD DO BECAUSE OF IT?
- QUESTION FROM LILTO: IS OIV EVER GOING TO COME BACK? I MISS IT.
- QUESTION FROM EDWARD THE TRADER: HOW CLOSE ARE RVX OPTIONS TO BECOMING TRADABLE AGAIN? THX FOR ALL YOUR SHOWS.
- QUESTION FROM MELIN: WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON CROSS CORRELATION ACROSS THE MAJOR INDICES AND COMMODITIES? THANK YOU!