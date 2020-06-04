TWIFO 202: The Next Big Thing – Options on Micro E-Minis
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
- CME HOT SEAT: TIM MCCOURT, MANAGING DIRECTOR AT CME GROUP, GLOBAL HEAD OF EQUITY PRODUCTS
ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND TIM DISCUSS:
EQUITIES
- HAPPY 1 YEAR ANNIVERSARY TO MICRO E-MINIS
- CME TO LAUNCH OPTIONS ON MICRO E-MINIS
- CME S&P 500 OPTION BLOCKS
- PRELIMINARY US INDEX ADD & DELETE LISTS POSTED TO THE FTSE RUSSELL WEBSITE AFTER 6PM US EASTERN TIME ON JUNE 5. CLICK ON THIS LINK FOR INFORMATION ON THE RUSSELL RECON
CRYPTO
CME BITCOIN FUTURES
- AVERAGE DAILY VOLUME (ADV) OF +8,550 CONTRACTS (+42,750 EQUIVALENT BITCOIN) UP 15% COMPARED TO THE SAME PERIOD IN 2019
- RECORD OPEN INTEREST OF 10,878 CONTRACTS (+54K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 19, 2020
- IN MAY, NEW RECORD NUMBER OF LARGE OPEN INTEREST HOLDERS (LOIHS) REACHED: 75
CME BTC OPTIONS (LAUNCHED IN JANUARY 2020)
- AVERAGE DAILY VOLUME OF 81 CONTRACTS (404 EQUIVALENT BITCOIN) FOR 2020 TO DATE
- RECORD SINGLE-DAY VOLUME OF 1,418 CONTRACTS (7.1K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 28, 2020
- RECORD OPEN INTEREST OF 5,435 CONTRACTS (27.2K EQUIVALENT BITCOIN) ACHIEVED ON MAY 29, 2020
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM MELTZER: DO YOU HAVE ANY UPDATES ON A FIRM LAUNCH DATE FOR MICRO OPTIONS?
- QUESTION FROM ALLENZ: WILL WE EVER SEE A LISTED INDEX SKEW PRODUCT? I KNOW THERE IS A SKEW INDEX BUT NOTHING TRADEABLE THAT I’M AWARE OF.
- QUESTION FROM SPOTL3GHT: WHAT’S YOUR FAVORITE TRADE TO TAKE ADVANTAGE OF THE SHIFTING SKEWS THAT YOU ARE ALWAYS HIGHLIGHTING ON YOUR SHOW. HOW SHOULD I BEST TAKE ADVANTAGE OF THIS INFO AS I FEEL IT’S VERY ACTIONABLE?