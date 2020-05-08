TWIFO 198: Answering all Your Qs About Rates, Volatility, Crude, FX and More
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
ON TODAY’S EPISODE, MARK AND SEAN DISCUSS:
EQUITIES:
- HAPPY 1 YEAR ANNIVERSARY TO MICRO E-MINIS
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FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM MGTK: DOES THE CORONAVIRUS COMPLICATE ANY OF THE ANALYSIS OR EXECUTION THAT NEEDS TO BE DONE DURING THE RUSSELL RECONSTITUTION COMING UP IN JUNE?
- QUESTION FROM MILES: CAN WE GET SOME FX BACK ON THE SHOW? MAYBE GBP/USD?
- QUESTION FROM BALKAN SAVAGE: HELLO AND THANKS FOR ALL THE CONTENT! I HAVE A QUESTION THAT I HOPE YOU MIGHT SHED SOME LIGHT ON FOR ME AS I’M STUCK. DO YOU KNOW OF ANY WAY FOR A SMALL AND NOT SO SMALL GUY TO GET IN ON THE FX EXOTIC CURRENCY OPTIONS TRADING? THE ONLY THING I CAN FIND IS THE OTC STUFF AT THE BIG BANKS BUT THAT STARTS AT 10MIL. REGARDS
- QUESTION FROM BLACKJACK: DO YOU THINK WE CAN SEE NEGATIVE WTI AGAIN?
- COMMENT FROM MATT: LOOKS LIKE CFTC DIDN’T APPRECIATE NEGATIVE OIL.
- QUESTION FROM NLTY: IS USO STILL EXPOSED TO SUPER CONTANGO AND THE POTENTIAL FOR WTI FUTURES TO TRADE INTO NEGATIVE TERRITORY?
- QUESTION FROM ALET: YOU DISCUSS VIX/RVX A LOT WHAT ABOUT RUSSELL 2000/ NASDAQ VOLATILITY? HOW DO THE TWO COMPARE?
- QUESTION FROM BELLEY: WHAT’S HAPPENING OUT IN THE 10YR RIGHT NOW?
- QUESTION FROM OPTIONSGAME: IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN BUYING A FUTURE AND 2 CALLS WITH 50% DELTA VS BUYING A STRADDLE?
- QUESTION FROM 34LOTRJK: DO YOU THINK THE EMINI RUSSELL 2000 PUT ACTIVITY YOU’VE NOTED IS HEDGING OR PREMIUM HARVESTING? THX FOR THE PROGRAM.
- COMMENT FROM LIAM: LOOKS LIKE MOST OF US WERE ON THE WRONG SIDE OF THIS ONE. LOL.
- QUESTION FROM JUSTINEIT: DOES THE HIGHER VOLATILITY IN RUSSELL 2000 TRANSLATE TO BETTER PREMIUM HARVESTING THAN IN THE S&P 500?