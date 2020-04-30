TWIFO 197: Maelstrom of Small Caps, Hogs and Crude
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
- FTSE HOT SEAT GUEST: RICK ROSENTHAL, CBOE
ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND RICK DISCUSS:
EQUITIES:
- FTSE RUSSELL EXTENDS INDEX DERIVATIVES AGREEMENT WITH CBOE
- SMALL CAPS HAD A HUGE RALLY YESTERDAY
- DISCUSSION OF THE VOLATILITY ANOMALIES DRIVING TRADING IN SMALL CAPS
- EXPLORING RELATIONSHIP BETWEEN SMALL CAP VOL AND LARGE CAP VOL
CRUDE
- CRUDE BACK IN BUSINESS?
- CONFLICTS IN THE NEAR-TERM AND LONGER-TERM OUTLOOKS
LEAN HOGS
- US HOG FUTURES SURGE AS MEAT PLANTS WARN OF PORK SHORTAGES
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM NICODEMUS: HOW ARE WE STANDING AT THE CURRENT VIX/RVX RATIO VS. HISTORY?
- QUESTION FROM THOMAS: CAN SEAN CONFIRM THAT THE TRADITIONAL RUSSELL RECONSTITUTION IS STILL PLAN TO UNFOLD AS SCHEDULED AND THAT THERE WILL BE NO IMPACT FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC? THANK YOU AND I ENJOY THE PROGRAM.
- QUESTION FROM TONY WEBER: HAS THE SHUTDOWN OF PORK FACTORIES MADE THE FUTURES OPTIONS SQUEAL?
- QUESTION FROM RONALD MÜLLER: IS THERE ANYTHING LIKE A P/C RATIO FOR SILVER AND GOLD?…KIND OF SENTIMENT INDICATORS TO EVALUATE GOLD AND SILVER.
- QUESTION FROM THEBLAZE: AM I CRAZY TO ACTUALLY THINK SOME OF THESE CHANGES TO USO ARE LONG OVERDUE AND ACTUALLY MAKE IT A STRONG PRODUCT GOING FORWARD? GREAT BREAKDOWN OF ALL THINGS CRUDE LAST WEEK BY THE WAY.