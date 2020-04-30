TWIFO 197: Maelstrom of Small Caps, Hogs and Crude

by | Apr 30, 2020 | This Week in Futures Options


TWIFO 197: Maelstrom of Small Caps, Hogs and Crude

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL
  • FTSE HOT SEAT GUEST: RICK ROSENTHAL, CBOE

ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND RICK DISCUSS:

EQUITIES:

  • FTSE RUSSELL EXTENDS INDEX DERIVATIVES AGREEMENT WITH CBOE
  • SMALL CAPS HAD A HUGE RALLY YESTERDAY
  • DISCUSSION OF THE VOLATILITY ANOMALIES DRIVING TRADING IN SMALL CAPS
  • EXPLORING RELATIONSHIP BETWEEN SMALL CAP VOL AND LARGE CAP VOL

CRUDE

  • CRUDE BACK IN BUSINESS?
  • CONFLICTS IN THE NEAR-TERM AND LONGER-TERM OUTLOOKS

LEAN HOGS

  • US HOG FUTURES SURGE AS MEAT PLANTS WARN OF PORK SHORTAGES

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

  • QUESTION FROM NICODEMUS: HOW ARE WE STANDING AT THE CURRENT VIX/RVX RATIO VS. HISTORY?
  • QUESTION FROM THOMAS: CAN SEAN CONFIRM THAT THE TRADITIONAL RUSSELL RECONSTITUTION IS STILL PLAN TO UNFOLD AS SCHEDULED AND THAT THERE WILL BE NO IMPACT FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC? THANK YOU AND I ENJOY THE PROGRAM.
  • QUESTION FROM TONY WEBER: HAS THE SHUTDOWN OF PORK FACTORIES MADE THE FUTURES OPTIONS SQUEAL?
  • QUESTION FROM RONALD MÜLLER: IS THERE ANYTHING LIKE A P/C RATIO FOR SILVER AND GOLD?…KIND OF SENTIMENT INDICATORS TO EVALUATE GOLD AND SILVER.
  • QUESTION FROM THEBLAZE: AM I CRAZY TO ACTUALLY THINK SOME OF THESE CHANGES TO USO ARE LONG OVERDUE AND ACTUALLY MAKE IT A STRONG PRODUCT GOING FORWARD? GREAT BREAKDOWN OF ALL THINGS CRUDE LAST WEEK BY THE WAY.

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