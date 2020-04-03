TWIFO 193: Has the Crude Worm Turned

by | Apr 3, 2020 | This Week in Futures Options


TWIFO 193: Has the Crude Worm Turned

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, FTSE RUSSELL

ON THIS EPISODE, MARK AND SEAN DISCUSS:

  • CME MOVERS AND SHAKERS FOR THE WEEK
  • CME GROUP’S MARKET STATS FOR MARCH 2020
  • EQUITIES
  • CRUDE OIL

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

  • QUESTION FROM STIPOD: HAVE YOU HEARD ABOUT ANY MORE MARKET MAKERS BLOWING UP OUT THERE RIGHT NOW?
  • QUESTION FROM ERIC: WHAT WAS IT THAT FORCED CME TO LIQUIDATE RONIN CAPITAL LAST WEEK? JUST A RISK ISSUE?
  • COMMENT FROM MARKBRANT15: ANYBODY NOT BUYING IS FINE WITH ME! KID IN A CANDY STORE SCENARIO. NO JOY IN A PANDEMIC HOWEVER.
  • QUESTION FROM TACK3: HOW DOES VOL IN RUT COMP TO SPY RIGHT NOW? MORE? LESS?
  • QUESTION FROM ZANE: I SEE PEOPLE INCLUDING BLOOMBERG WARNING ABOUT USO EVEN THOUGH IT’S CHEAP. WHY?
  • QUESTION FROM MARYC: WHY DON’T YOU GUYS SPEND MORE TIME ON SOME OF THE SMALLER NAMES ON YOUR LIST THAT TEND TO HAVE THE MOST EXTREME MOVES EACH WEEK?
  • COMMENT FROM THORNTON: DEFINITELY NO #HOGLOVE THIS WEEK!
  • QUESTION FROM DARCY: CAN YOU DISCUSS WHAT CME IS DOING TO FIX IT FX OPTIONS?

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