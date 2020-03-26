TWIFO 192: Fading the Apocalypse
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CME HOT SEAT GUEST: SCOTT BAUER, PROSPER TRADING
ON TODAY’S EPISODE, MARK AND SCOTT DISCUSS:
- CME MOVERS AND SHAKERS FOR THE WEEK
- THE PANDEMIC’S IMPACT ON FUTURES OPTIONS TRADING
- CRUDE OIL
- EQUITIES
- GOLD
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM BRANDON:IS THIS VOL COLLAPSE FOR REAL?
- QUESTION FROM TOLLAND: CAN I GET ACCESS TO THE TWIFO REPORTS OUTSIDE OF THE LIVE SHOW STREAM? THX AND KEEP UP THE GOOD WORK.
- QUESTION FROM BUD FOX: HUGE PUT VOLUME ON SPY 3.27 250’S. THOUGHTS? BUYING OR SELLING PUTS?
- QUESTION FROM LOU: WHY ISN’T RUT LEADING THE CHARGE TO THE DOWNSIDE AGAIN THIS WEEK? WHAT HAPPENED?