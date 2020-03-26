TWIFO 192: Fading the Apocalypse

by | Mar 26, 2020 | This Week in Futures Options


TWIFO 192: Fading the Apocalypse

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CME HOT SEAT GUEST: SCOTT BAUER, PROSPER TRADING

ON TODAY’S EPISODE, MARK AND SCOTT DISCUSS:

  • CME MOVERS AND SHAKERS FOR THE WEEK
  • THE PANDEMIC’S IMPACT ON FUTURES OPTIONS TRADING
  • CRUDE OIL
  • EQUITIES
  • GOLD

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

  • QUESTION FROM BRANDON:IS THIS VOL COLLAPSE FOR REAL?
  • QUESTION FROM TOLLAND: CAN I GET ACCESS TO THE TWIFO REPORTS OUTSIDE OF THE LIVE SHOW STREAM? THX AND KEEP UP THE GOOD WORK. 
  • QUESTION FROM BUD FOX: HUGE PUT VOLUME ON SPY 3.27 250’S. THOUGHTS? BUYING OR SELLING PUTS?
  • QUESTION FROM LOU: WHY ISN’T RUT LEADING THE CHARGE TO THE DOWNSIDE AGAIN THIS WEEK? WHAT HAPPENED?

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