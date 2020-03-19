TWIFO 191: THE ENDLESS DRAMA OF THE MARKET
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, MD OF DERIVATIVES LICENSING, FTSE RUSSELL
- CME HOT SEAT GUEST: RUSSELL RHOADS, HEAD OF RESEARCH AND CONSULTING, EQ DERIVATIVES
ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND RUSSELL DISCUSS:
- CME MOVERS AND SHAKERS FOR THE WEEK
- CRUDE OIL
- NAT GAS
- EQUITIES: RUSSELL 1000
- METALS: COPPER AND GOLD
- RATES: EURODOLLAR
FUTURES OPTIONS FEEDBACK
- QUESTION FROM AJB_2010: I WONDER IF GOING FORWARD, THE EXCHANGES WILL USE THIS MOMENT TO REPLACE HUMANS….
- QUESTION FROM NATURAL-EASE: DO THEY (MARKET MAKERS) MAKE ANY DIFFERENCE?
- QUESTION FROM ROB MORRIS: IGNORANT QUESTION, BUT ARE THEY REALLY NEEDED ON THE FLOOR? WHAT IS THE BENEFIT TO THEIR PRESENCE?
- QUESTION FROM RIC: ANY THOUGHTS ON FX AFTER BREXIT VOTE?