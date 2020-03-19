TWIFO 191: THE ENDLESS DRAMA OF THE MARKET

by | Mar 19, 2020 | This Week in Futures Options


TWIFO 191:  THE ENDLESS DRAMA OF THE MARKET

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, MD OF DERIVATIVES LICENSING, FTSE RUSSELL
  • CME HOT SEAT GUEST: RUSSELL RHOADS, HEAD OF RESEARCH AND CONSULTING, EQ DERIVATIVES

ON TODAY’S EPISODE, MARK, SEAN AND RUSSELL DISCUSS:

  • CME MOVERS AND SHAKERS FOR THE WEEK
  • CRUDE OIL
  • NAT GAS
  • EQUITIES: RUSSELL 1000
  • METALS: COPPER AND GOLD
  • RATES: EURODOLLAR

FUTURES OPTIONS FEEDBACK

  • QUESTION FROM AJB_2010: I WONDER IF GOING FORWARD, THE EXCHANGES WILL USE THIS MOMENT TO REPLACE HUMANS….
  • QUESTION FROM NATURAL-EASE: DO THEY (MARKET MAKERS) MAKE ANY DIFFERENCE?
  • QUESTION FROM ROB MORRIS: IGNORANT QUESTION, BUT ARE THEY REALLY NEEDED ON THE FLOOR? WHAT IS THE BENEFIT TO THEIR PRESENCE?
  • QUESTION FROM RIC: ANY THOUGHTS ON FX AFTER BREXIT VOTE?

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