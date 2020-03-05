TWIFO 189: Fed Surprises as Volatility Rises

by | Mar 5, 2020 | This Week in Futures Options


TWIFO 189: Fed Surprises as Volatility Rises

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: SEAN SMITH, MD OF DERIVATIVES LICENSING, FTSE RUSSELL

ON TODAY’S EPISODE, MARK AND SEAN, 

  • DISCUSS THE IMPACT OF THE SURPRISE FED RATE CUT ON THE MARKETS, 
  • EXPLORE WHAT THE FEDWATCH WAS PREDICTING COMING INTO THIS WEEK, 
  • DO A DEEP DIVE INTO EQUITY VOLATILITY RESEARCH,
  • ANALYZE THE EXPLOSION OF EURIODOLLAR OPTIONS VOLUME HITTING THE TAPE,
  • LOOK AT THE CORONAVIRUS IMPACT ON CRUDE,
  • AND MUCH MORE.

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