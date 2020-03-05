TWIFO 189: Fed Surprises as Volatility Rises
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: SEAN SMITH, MD OF DERIVATIVES LICENSING, FTSE RUSSELL
ON TODAY’S EPISODE, MARK AND SEAN,
- DISCUSS THE IMPACT OF THE SURPRISE FED RATE CUT ON THE MARKETS,
- EXPLORE WHAT THE FEDWATCH WAS PREDICTING COMING INTO THIS WEEK,
- DO A DEEP DIVE INTO EQUITY VOLATILITY RESEARCH,
- ANALYZE THE EXPLOSION OF EURIODOLLAR OPTIONS VOLUME HITTING THE TAPE,
- LOOK AT THE CORONAVIRUS IMPACT ON CRUDE,
- AND MUCH MORE.