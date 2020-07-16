OPTION BLOCK 918: A GODFATHER 3 MARKET
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- VACCINE HOPES
- VIX: 28 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
- VVIX: 115 – UP 1 FROM LAST SHOW
- VXX: 32.25 – UNCHD 1.5 FROM LAST SHOW
- MOST ACTIVE INDICES AND MOST ACTIVE OPTIONS
- STOCKS FINALLY TAKING A BREAK AFTER ANOTHER WEEK OF ENDLESS RALLY
- EARNINGS SEASON – TALKING NFLX, SNAP, MSFT, TWTR, INTC AND MORE
- AAPL
ODD BLOCK
- CLNY CALLS
- BE CALLS
- LOGI LITS PUTS
MAIL BLOCK
- ANSWERING YOUR QUESTIONS ABOUT BUYING AAPL AND GOOD BROKERS ALLOWING SHORTS
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?