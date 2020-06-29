Option Block 913: Whistling Past The Graveyard…Again

by | Jun 29, 2020 | Option Block


OPTION BLOCK 913: WHISTLING PAST THE GRAVEYARD…AGAIN

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • VIX: 33.5 – DOWN .75 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 125.5 – DOWN 9.25 FROM LAST SHOW
  • VXX: 36.5 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
  • GILD CHARGING OVER $3K FOR REMDESIVIR
  • BREAK DOWN THE LATEST ACTION IN SPY, SPX, VIX, QQQ, IWM AND WKHS

ODD BLOCK

  • SIZE BLDP CALL LOVE
  • HST PUT LOVE
  • REVIEW – COF LITS PUTS

STRATEGY BLOCK

  • TAKING A DEEP DIVE INTO IRON CONDORS

AROUND THE BLOCK

  • WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?

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