OPTION BLOCK 913: WHISTLING PAST THE GRAVEYARD…AGAIN
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- VIX: 33.5 – DOWN .75 FROM LAST SHOW
- VVIX: 125.5 – DOWN 9.25 FROM LAST SHOW
- VXX: 36.5 – DOWN .25 FROM LAST SHOW
- GILD CHARGING OVER $3K FOR REMDESIVIR
- BREAK DOWN THE LATEST ACTION IN SPY, SPX, VIX, QQQ, IWM AND WKHS
ODD BLOCK
- SIZE BLDP CALL LOVE
- HST PUT LOVE
- REVIEW – COF LITS PUTS
STRATEGY BLOCK
- TAKING A DEEP DIVE INTO IRON CONDORS
AROUND THE BLOCK
- WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?