OPTION BLOCK 908: THE DEATH OF THE RALLY?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- FED SPOOKS THE BULL: JEROME POWELL SAID WE HAVE “A LONG ROAD AHEAD” AND ESTIMATED RATES WOULD STAY NEAR ZERO UNTIL 2022
- WHAT DO WE THINK OF THIS SELLOFF? IS THIS THE END OF THE V-SHAPED RECOVERY?
- VIX: 36 – UP 10.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 129.5 – UP 19.5 FROM LAST SHOW
- VXX: 35 – UP 5.5 FROM LAST SHOW
- CBOE REVIVES MINI VIX FUTURES PRODUCT
ODD BLOCK
- SIX CALLS
- ERIC LINE IN THE SAND PUTS
- PPL CALL OVERWRITE
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM ENSCO11: THIS IS FOR THE OPTION BLOCK GANG. NOW THAT OUR PORTFOLIOS ARE ALMOST EVEN AFTER THE MARKET SELLOFF, WHAT HEDGING STRATEGIES WOULD YOU RECOMMEND?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK