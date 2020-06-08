Option Block 907: The Worldwide Option Block

by | Jun 8, 2020 | Option Block


Option Block 907:  The Worldwide Option Block

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • ANOTHER STRONG START TO THE TRADING WEEK
  • VIX: 25.25 – UNCHD 3.5 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 109.3 – UP .7 FROM LAST SHOW
  • VXX: 29.5 – UP 1 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • REVIEW ZNGA CALLS
  • REVIEW YNDX CALLS
  • CAH CALL LOVE

STRATEGY BLOCK

UNCLE MIKE IS REMINISCING LIKE A STOCK OPERATOR.

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK

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