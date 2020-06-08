Option Block 907: The Worldwide Option Block
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- ANOTHER STRONG START TO THE TRADING WEEK
- VIX: 25.25 – UNCHD 3.5 FROM LAST SHOW
- VVIX: 109.3 – UP .7 FROM LAST SHOW
- VXX: 29.5 – UP 1 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- REVIEW ZNGA CALLS
- REVIEW YNDX CALLS
- CAH CALL LOVE
STRATEGY BLOCK
UNCLE MIKE IS REMINISCING LIKE A STOCK OPERATOR.
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK