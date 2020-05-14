OPTION BLOCK 901: The End of the V-Shaped Recovery?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
- TRADESTATION CO-HOST: ANDREW ROCCO, MANAGER, EDUCATIONAL CONTENT STRATEGY
TRADING BLOCK SEGMENT
- VIX: 36.6 – UP 9 FROM LAST SHOW
- VVIX: 146 – UP 27 FROM LAST SHOW
- VXX: 40.8 – UP 6.8 FROM LAST SHOW
- TOP NAMES AT TRADESTATION DON’T INCLUDE ANY CHIP STOCKS EXCEPT FOR AMD. THAT’S HIGHLY UNUSUAL.
ODD BLOCK
- GE, GRUB, NVDA
MAIL BLOCK
- WE ANSWERED YOUR QUESTIONS ON HOW NEGATIVE INTEREST RATES COULD IMPACT THE OPTIONS MARKETS, WHAT WE THINK OF JETS AIRLINE AND MORE.
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK