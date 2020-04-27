OPTION BLOCK 896: MOSCOWAN VOLATILITY
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
TRADING BLOCK SEGMENT
- VIX: 32.75 – DOWN ALMOST 7 FROM LAST SHOW
- VVIX: 119.5 – UP 2 FROM LAST SHOW
- VXX: 38 – DOWN 5 FROM LAST SHOW
- EARNINGS
- LOOK AT BYND – ONE OF THE MOST ACTIVE EQUITY OPTIONS TODAY
- 1 – 5 TRADE
ODD BLOCK
- ZNGA AT THE MONEY CALLS
- BBBY IN THE MONEY CALLS
- YNDX
STRATEGY BLOCK
- EXPLORING HOW RETAIL OPTIONS TRADERS SHOULD REBALANCE THEIR PORTFOLIOS
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM CLEANENRTYS: I WANTED TO ASK YOU IF THERE WAS SOMETHING THAT REALLY GAVE YOU THE AHA MOMENT IN STOCKS. IS THERE ANY BOOK YOU RECOMMEND, OR YOUTUBE CHANNEL TO FOLLOW TO FURTHER EXPAND MY KNOWLEDGE?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK