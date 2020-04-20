Option Block 894: Crude Oil Apocalypse

by | Apr 20, 2020 | Option Block

Option Block 894: Crude Oil Apocalypse

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • CRUDE OIL WTH???
  • THE SENATE MAY APPROVE AN EMERGENCY $300 BILLION RELIEF PACKAGE FOR SMALL BUSINESS.
  • IN ADDITION, THE ADMINISTRATION AGREED TO DEFER COLLECTION OF MORE TARIFFS FROM U.S. IMPORTERS IN RELATION TO SOME CHINESE GOODS IN AN EFFORT TO EASE THEIR FINANCIAL SITUATION. 
  • OVER THE WEEKEND, THE U.S. DEATH TOLL FROM THE VIRUS TOPPED 40,000. 
  • VIX: 40 – DOWN 2.3 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 125 – DOWN 8 FROM LAST SHOW
  • VXX: 40.25 – DOWN .75 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • RUTH LITS PUTS
  • HAL POST EARNINGS AGGRESSIVE CALL OVERWRITE
  • UNP LITS PUTS

STRATEGY BLOCK

HOW TO USE DIFFERENT OPTIONS ORDER TYPES TO BRING SANITY BACK TO YOUR TRADING. 

MAIL BLOCK

  • COMMENT FROM SCOTT SOMER: IF YOU CHOOSE TO USE MARKET ORDERS, FULLY EXPECT TO GIVE AWAY AT MINIMUM TWO-THIRDS THE DISTANCE FROM THE “MID” TO THE “NATURAL” IN THAT OPTION TRADE.  
  • QUESTION FROM TONY WEBER: WILL THE FRONT MONTH CL CONTRACT GO NEGATIVE?  TODAY?

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK

Listen Now