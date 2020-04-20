Option Block 894: Crude Oil Apocalypse
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- CRUDE OIL WTH???
- THE SENATE MAY APPROVE AN EMERGENCY $300 BILLION RELIEF PACKAGE FOR SMALL BUSINESS.
- IN ADDITION, THE ADMINISTRATION AGREED TO DEFER COLLECTION OF MORE TARIFFS FROM U.S. IMPORTERS IN RELATION TO SOME CHINESE GOODS IN AN EFFORT TO EASE THEIR FINANCIAL SITUATION.
- OVER THE WEEKEND, THE U.S. DEATH TOLL FROM THE VIRUS TOPPED 40,000.
- VIX: 40 – DOWN 2.3 FROM LAST SHOW
- VVIX: 125 – DOWN 8 FROM LAST SHOW
- VXX: 40.25 – DOWN .75 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- RUTH LITS PUTS
- HAL POST EARNINGS AGGRESSIVE CALL OVERWRITE
- UNP LITS PUTS
STRATEGY BLOCK
HOW TO USE DIFFERENT OPTIONS ORDER TYPES TO BRING SANITY BACK TO YOUR TRADING.
MAIL BLOCK
- COMMENT FROM SCOTT SOMER: IF YOU CHOOSE TO USE MARKET ORDERS, FULLY EXPECT TO GIVE AWAY AT MINIMUM TWO-THIRDS THE DISTANCE FROM THE “MID” TO THE “NATURAL” IN THAT OPTION TRADE.
- QUESTION FROM TONY WEBER: WILL THE FRONT MONTH CL CONTRACT GO NEGATIVE? TODAY?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK