Option Block 893: Reverse Splits and Painful Legos
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- LABOR DEPARTMENT REPORTED MORE THAN 5 MILLION NEW UNEMPLOYMENT CLAIMS AND A STIMULUS PLAN TO HELP SMALL BUSINESS RAN OUT OF CASH THURSDAY.
- U.S. DEATHS SPIKED TO A DAILY HIGH OF ALMOST 2,500.
- VIX: 42.3 – DOWN .7 FROM LAST SHOW
- VVIX: 133 – DOWN 6 FROM LAST SHOW
- VXX: 41 – DOWN .3 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- CHK LONG TERM OTM PUTS
- DVAX CALL OVERWRITE
- REVIEW HGV
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM THEGRATE: DOES ANYONE OFFER A PRE-EARNINGS STRADDLE BASKET THAT YOU CAN BUY TO TRADE A LARGE NUMBER OF EVENTS AT ONCE? TELL TS I SIGNED UP THIS WEEK.
- QUESTION FROM MACK: DO LONG STRADDLES STILL WORK HERE?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK