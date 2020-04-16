Option Block 893: Reverse Splits and Painful Legos

by | Apr 16, 2020 | Option Block


Option Block 893: Reverse Splits and Painful Legos

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • LABOR DEPARTMENT REPORTED MORE THAN 5 MILLION NEW UNEMPLOYMENT CLAIMS AND A STIMULUS PLAN TO HELP SMALL BUSINESS RAN OUT OF CASH THURSDAY.
  • U.S. DEATHS SPIKED TO A DAILY HIGH OF ALMOST 2,500. 
  • VIX: 42.3 – DOWN .7 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 133 – DOWN 6 FROM LAST SHOW
  • VXX: 41 – DOWN .3 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • CHK LONG TERM OTM PUTS
  • DVAX CALL OVERWRITE
  • REVIEW HGV

MAIL BLOCK

  • QUESTION FROM THEGRATE: DOES ANYONE OFFER A PRE-EARNINGS STRADDLE BASKET THAT YOU CAN BUY TO TRADE A LARGE NUMBER OF EVENTS AT ONCE? TELL TS I SIGNED UP THIS WEEK. 
  • QUESTION FROM MACK: DO LONG STRADDLES STILL WORK HERE?

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK

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