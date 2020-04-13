Option Block 892: Naked Cowboys and Impressive Bench Presses

by | Apr 13, 2020 | Option Block


Option Block 892: Naked Cowboys and Impressive Bench Presses

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • OPEC FINALLY MAKES A DEAL
  • GOLDMAN SAYS WORST IS OVER
  • VIX: 43 – UP .25 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 139 – DOWN 1 FROM LAST SHOW
  • VXX: 41.3 – DOWN 1 FROM LAST SHOW
  • EARNINGS SEASON IS BACK

ODD BLOCK

  • UNP CALL SALE
  • GD CALL WRITE
  • SWCH CALL WRITE

STRATEGY BLOCK

HOW TO OUTLINE THE PROPER OBJECTIVES FOR YOUR PORTFOLIOS USING OPTIONS

MAIL BLOCK

  • QUESTION FROM STIPOD: HAVE YOU HEARD ABOUT ANY MORE MARKET MAKERS BLOWING UP OUT THERE RIGHT NOW?

AROUND THE BLOCK

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