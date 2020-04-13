Option Block 892: Naked Cowboys and Impressive Bench Presses
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- OPEC FINALLY MAKES A DEAL
- GOLDMAN SAYS WORST IS OVER
- VIX: 43 – UP .25 FROM LAST SHOW
- VVIX: 139 – DOWN 1 FROM LAST SHOW
- VXX: 41.3 – DOWN 1 FROM LAST SHOW
- EARNINGS SEASON IS BACK
ODD BLOCK
- UNP CALL SALE
- GD CALL WRITE
- SWCH CALL WRITE
STRATEGY BLOCK
HOW TO OUTLINE THE PROPER OBJECTIVES FOR YOUR PORTFOLIOS USING OPTIONS
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM STIPOD: HAVE YOU HEARD ABOUT ANY MORE MARKET MAKERS BLOWING UP OUT THERE RIGHT NOW?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK