Option Block 888: Why The Heck Are We Rallying?
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- WE’RE RALLYING YET AGAIN…FOR SOME REASON.
- TERRIBLE JOBS NUMBERS…GROWING DEATH TOLLS….INCREASING THE CLOSURE AND DISTANCING UNTIL 4/30, TALKS OF SHUTTING DOWN THE MARKETS – AND WE’RE RALLYING!!
- GS TRADING NEAR $4. PROBABLY $4 TOO HIGH
- VIX: 60 – UP 2 FROM LAST SHOW
- VVIX: 160 – DOWN 7 FROM LAST SHOW
- VXX: 50 – UP 3 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- PM CALL CRUSHING
- LYG LINE IN THE SAND PUTS
STRATEGY BLOCK
- HOW TO EXPERTLY TAKE TAX LOSSES IN THIS MARKET
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM STOCKPICKER320: I HAVE A QUESTION. WITH THIS CRAZY CORONAVIRUS IMPACTED STOCK MARKET WHAT WOULD HAPPEN IF A PERSON OWNED A CALL OR PUT OPTION AND THE STOCK MARKET CLOSED FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME AND THE OPTIONS EXPIRATION DATE WAS DURING THIS TIME PERIOD? WOULD THE CALL OR PUT OPTION BECOME WORTHLESS IF THE STOCK MARKET OPENED AFTER THE OPTION EXPIRATION DATE HAD PASSED? AFTER 911 I THINK THAT THE STOCK MARKET WAS CLOSED FOR 6 DAYS.
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?