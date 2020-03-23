Option Block 886: Market Intelligence, ITM Covered Calls and More
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
- CO-HOST: DAVID RUSSELL, TRADESTATION
TRADING BLOCK SEGMENT
- WORST WEEK SINCE 2008 FOR ALL MAJOR INDICES
- LIMIT DOWN ON SUNDAY NIGHT
- FED ANNOUNCING “UNLIMITED” ASSET PURCHASES
- NOW WE HAVE A FULLY ELECTRONIC MARKET
- ST. LOUIS FED TALKING ABOUT 30% UNEMPLOYMENT
- VIX: 68.30 – DOWN 8.3 FROM LAST SHOW
- VVIX: 182 – UP 5 FROM LAST SHOW
- VXX: 56 – DOWN 14 FROM LAST SHOW
ODD BLOCK
- CS CALL PALOOZA
STRATEGY BLOCK
- ONE POTENTIAL STRATEGY IN THIS ENVIRONMENT IS IN-THE-MONEY COVERED CALLS ON THE BIG INDEX ETFS.
MAIL BLOCK
- TRADESTATION CLIENT QUESTION OF THE WEEK? SOMETIMES I GET CONFUSED ABOUT STRATEGIES. IS THERE AN EASY WAY TO PLAN TRADES?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?