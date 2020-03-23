Option Block 886: Market Intelligence, ITM Covered Calls and More

by | Mar 23, 2020 | Option Block

Option Block 886: Market Intelligence, ITM Covered Calls and More

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
  • CO-HOST: DAVID RUSSELL, TRADESTATION

TRADING BLOCK SEGMENT

  • WORST WEEK SINCE 2008 FOR ALL MAJOR INDICES
  • LIMIT DOWN ON SUNDAY NIGHT
  • FED ANNOUNCING “UNLIMITED” ASSET PURCHASES
  • NOW WE HAVE A FULLY ELECTRONIC MARKET
  • ST. LOUIS FED TALKING ABOUT 30% UNEMPLOYMENT
  • VIX: 68.30 – DOWN 8.3 FROM LAST SHOW
  • VVIX: 182 – UP 5 FROM LAST SHOW
  • VXX: 56 – DOWN 14 FROM LAST SHOW

ODD BLOCK

  • CS CALL PALOOZA

STRATEGY BLOCK

  • ONE POTENTIAL STRATEGY IN THIS ENVIRONMENT IS IN-THE-MONEY COVERED CALLS ON THE BIG INDEX ETFS.

MAIL BLOCK

  • TRADESTATION CLIENT QUESTION OF THE WEEK? SOMETIMES I GET CONFUSED ABOUT STRATEGIES. IS THERE AN EASY WAY TO PLAN TRADES?

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?

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