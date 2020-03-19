Option Block 885: Stay Small. Stay nimble. Stay Alive.
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- SELL EVERYTHING! – CAN WE FINALLY PUT TO REST THE NOTION THAT GOLD OR FIXED INCOME ARE GREAT “HEDGES” FOR AN EQUITY PORTFOLIO? WHEN IT ALL HITS THE FAN CORRELATION GOES TO ONE.
- NAMES LIKE FORD APPROACHING CRISIS PRICE LEVELS.
- BOEING THREATENING BANKRUPTCY
- COMMODITIES GETTING ANNIHILATED
- ANY ACTION ON THE SILVER COLLAR?
- THE DAY WE ALL DREADED AS MARKET MAKERS IS FINALLY HERE!: AMEX, PCOAST AND PHLX ARE ALL CLOSED RENDERING THE OPTIONS MARKET 100% ELECTRONIC. STILL NO WORD ON “BOX TRADING FLOOR.”
- VIX: 76.6 – UNCHD FROM LAST SHOW
- VVIX: 177 – DOWN 15 FROM LAST SHOW
- VXX: 70 – UP 24 FROM LAST SHOW
MAIL BLOCK
- COMMENT FROM CENACLE CAPITAL: PSA FOR OPTION TRADERS. EQUITY OPTIONS STOP TRADING ON FRIDAY, BUT TECHNICALLY DON’T EXPIRE UNTIL SATURDAY. MEANIMG IF MKT CLOSES EARLY THIS WEEK, AND INCREDIBLY “LIMIT UP” NEWS OCCURS YOU CAN STILL GET ASSIGNED ON A “WORTHLESS” OUT OF THE MONEY CALL AND COME IN SHORT STOCK. IF YOU TRADE CALL OR PUT OPTIONS, CONSIDER “BUY TO CLOSE” ON YOUR SHORTS, IF IT’S NOT TOO EXPENSIVE.
- QUESTION FROM DRNIC: WHAT ARE YOUR THOUGHTS ON THE SCHWAB/TD MERGER’S IMPACT ON OPTIONS MARKET? WHAT ABOUT FREE COMMISSIONS? THX FOR ALL THAT YOU DO. YOU’RE THE GOOD GUYS.
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?