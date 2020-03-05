Option Block 881: The Gamma Gods

by | Mar 5, 2020 | Option Block


Option Block 881: The Gamma Gods 

  • HOST:  MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI AND MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
  • CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT

TRADING BLOCK SEGMENT

  • SURPRISE FED RATE CUT AND IMPACT ON VOLATILITY.
  • VIX: 36.97- UP 3.37 FROM LAST SHOW 
  • VVIX: 115.42 – DOWN 1.58 FROM LAST SHOW
  • VXX: 25.46 – UP 3.31 FROM LAST SHOW
  • OCC VOLUME NUMBERS FOR FEBRUARY

ODD BLOCK

  • UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN RWT, APD, SNSS

MAIL BLOCK

  • QUESTION FROM DOM: WHAT IS A GOOD USE CASE FOR LONG STRADDLES? I KNOW THAT THEY ERODE QUICKLY AND ARE EXPENSIVE. WHAT’S THE UPSIDE?

AROUND THE BLOCK

WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?

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