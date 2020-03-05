Option Block 881: The Gamma Gods
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: ANDREW GIOVINAZZI AND MARK SEBASTIAN, THE OPTION PIT
- CO-HOST: MIKE TOSAW, ST. CHARLES WEALTH MANAGEMENT
TRADING BLOCK SEGMENT
- SURPRISE FED RATE CUT AND IMPACT ON VOLATILITY.
- VIX: 36.97- UP 3.37 FROM LAST SHOW
- VVIX: 115.42 – DOWN 1.58 FROM LAST SHOW
- VXX: 25.46 – UP 3.31 FROM LAST SHOW
- OCC VOLUME NUMBERS FOR FEBRUARY
ODD BLOCK
- UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY IN RWT, APD, SNSS
MAIL BLOCK
- QUESTION FROM DOM: WHAT IS A GOOD USE CASE FOR LONG STRADDLES? I KNOW THAT THEY ERODE QUICKLY AND ARE EXPENSIVE. WHAT’S THE UPSIDE?
AROUND THE BLOCK
WHAT’S ON OUR RADAR FOR THE REST OF THE WEEK?