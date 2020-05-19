OIR Interviews: The Rise of Demand Derivatives

by | May 19, 2020 | Options Insider Radio Interviews


OIR Interviews: The Rise of Demand Derivatives

GUESTS:

  • BOB KRAUSE – CEO, DEMAND DERIVATIVES
  • DON SCHLESINGER – PRESIDENT, DEMAND DERIVATIVES

TOPICS DISCUSSED:

  • WHAT IS DEMAND DERIVATIVES?
  • WAS THIS BORN OUT OF THE FRUSTRATION OF TRYING TO LAUNCH A NEW VOLATILITY PRODUCT?
  • THIS IS NOT JUST ABOUT VOLATILITY. THIS ENCOMPASSES A NEW EXCHANGE, CLEARING HOUSE AND MORE?
  • WHY FOCUS ON SHORT DURATION?
  • HOW CAN LISTENERS PARTICIPATE IN THE LAUNCH?
  • AND MUCH MORE…
  • FIND OUT MORE AT DEMANDDERIVATIVES.COM

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