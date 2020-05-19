OIR Interviews: The Rise of Demand Derivatives
GUESTS:
- BOB KRAUSE – CEO, DEMAND DERIVATIVES
- DON SCHLESINGER – PRESIDENT, DEMAND DERIVATIVES
TOPICS DISCUSSED:
- WHAT IS DEMAND DERIVATIVES?
- WAS THIS BORN OUT OF THE FRUSTRATION OF TRYING TO LAUNCH A NEW VOLATILITY PRODUCT?
- THIS IS NOT JUST ABOUT VOLATILITY. THIS ENCOMPASSES A NEW EXCHANGE, CLEARING HOUSE AND MORE?
- WHY FOCUS ON SHORT DURATION?
- HOW CAN LISTENERS PARTICIPATE IN THE LAUNCH?
- AND MUCH MORE…
- FIND OUT MORE AT DEMANDDERIVATIVES.COM