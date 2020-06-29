The Crypto Rundown 65: What The Heck Is DeFi?

by | Jun 29, 2020 | Crypto Rundown


THE CRYPTO RUNDOWN 65: WHAT THE HECK IS DEFI? 

CRYPTO HOT SEAT

  • GUEST: IMRAN KHAN, PARTNER, VOLT CAPITAL 
    • WHAT IS VOLT CAPITAL?
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    • WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN YIELD MINING AND TRADITIONAL MINING?
    • TELL US ABOUT THE NEW CHICAGO DEFI ALLIANCE.
    • CAN YOU EXPLAIN THE DEFI MOVEMENT? HOW DOES IT DIFFER FROM CRYPTO?
    • WHERE ARE THE MOST INTERESTING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE CRYPTO/DEFI SPACE RIGHT NOW?
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