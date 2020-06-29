THE CRYPTO RUNDOWN 65: WHAT THE HECK IS DEFI?
CRYPTO HOT SEAT
- GUEST: IMRAN KHAN, PARTNER, VOLT CAPITAL
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- WHAT IS VOLT CAPITAL?
- WHY CRYPTO-ORIENTED VENTURE CAPITAL?
- IS IT STILL WORTHWHILE TO INVEST IN MINERS?
- WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN YIELD MINING AND TRADITIONAL MINING?
- TELL US ABOUT THE NEW CHICAGO DEFI ALLIANCE.
- CAN YOU EXPLAIN THE DEFI MOVEMENT? HOW DOES IT DIFFER FROM CRYPTO?
- WHERE ARE THE MOST INTERESTING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE CRYPTO/DEFI SPACE RIGHT NOW?
- AND MUCH MORE
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