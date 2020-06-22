The Crypto Rundown 64: Exploring The Exploding Crypto Exchange Space With CrossTower

by | Jun 22, 2020 | Crypto Rundown

The Crypto Rundown 64: Exploring The Exploding Crypto Exchange Space with CrossTower

CRYPTO HOT SEAT

  • GUEST: KAPIL RATHI, CO-FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT CROSSTOWER
    • WHAT IS CROSSTOWER?
    • WHAT PRODUCTS DO YOU TRADE AT CROSSTOWER?
    • WHY ENTER THE EXTREMELY CROWDED CRYPTO EXCHANGE SPACE?
    • HOW DOES CROSSTOWER STAND OUT FROM THE CROWD?
    • ANY PLANS TO OFFER OPTIONS ON BITCOIN?
    • TELL US ABOUT YOUR COMPLETION TODAY OF $6 MILLION IN SEED FUNDING
    • AND MUCH MORE

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • BITCOIN OPTIONS AND FUTURES VOLUME, VOLATILITY, TRADING ACTIVITY AND SKEW BREAKDOWN
  • CME BITCOIN FUTURES AND BAKKT FUTURES

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM ZELINA: IS THERE ANY SORT OF BITCOIN “VIX” YET?
  • QUESTION FROM MYTHER: I TRADE OPTIONS ON EQUITIES, BUT THINKING ABOUT TRADING CRYPTO. WHERE DO YOU SUGGEST THAT I BEGIN?

Listen Now