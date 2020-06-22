The Crypto Rundown 64: Exploring The Exploding Crypto Exchange Space with CrossTower
CRYPTO HOT SEAT
- GUEST: KAPIL RATHI, CO-FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT CROSSTOWER
- WHAT IS CROSSTOWER?
- WHAT PRODUCTS DO YOU TRADE AT CROSSTOWER?
- WHY ENTER THE EXTREMELY CROWDED CRYPTO EXCHANGE SPACE?
- HOW DOES CROSSTOWER STAND OUT FROM THE CROWD?
- ANY PLANS TO OFFER OPTIONS ON BITCOIN?
- TELL US ABOUT YOUR COMPLETION TODAY OF $6 MILLION IN SEED FUNDING
- AND MUCH MORE
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- BITCOIN OPTIONS AND FUTURES VOLUME, VOLATILITY, TRADING ACTIVITY AND SKEW BREAKDOWN
- CME BITCOIN FUTURES AND BAKKT FUTURES
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM ZELINA: IS THERE ANY SORT OF BITCOIN “VIX” YET?
- QUESTION FROM MYTHER: I TRADE OPTIONS ON EQUITIES, BUT THINKING ABOUT TRADING CRYPTO. WHERE DO YOU SUGGEST THAT I BEGIN?