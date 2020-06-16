The Crypto Rundown 63: Catching Up With ErisX

by | Jun 16, 2020 | Crypto Rundown


THE CRYPTO RUNDOWN 63:  CATCHING UP WITH ERISX

CRYPTO HOT SEAT

GUEST: IAN GRIEVES, MANAGING DIRECTOR – HEAD OF PRODUCT AT ERISX

    • WE DISCUSS ERISX PARTNERSHIPS WITH FIDELITY AND TRADESTATION CRYPTO.
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BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

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THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

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