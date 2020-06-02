The Crypto Rundown 61: Catching Up With Gemini

by | Jun 2, 2020 | Crypto Rundown


THE CRYPTO RUNDOWN 61:  CATCHING UP WITH GEMINI

  • GUEST: JEANINE HIGHTOWER-SELLITTO, MANAGING DIRECTOR, OPERATIONS, GEMINI
    • WE DISCUSS GEMINI INTEGRATING WITH SAMSUNG BLOCKCHAIN WALLET.
    • WE ALSO ASK ABOUT GEMINI PAY. WHAT IS IT AND WHERE CAN YOU USE IT?
    • WHAT IS THE GEMINI DOLLAR?
    • HOW DID THE HALVING IMPACT GEMINI’S VOLUME?

MARK AND JEANINE ALSO DISCUSS:

  • BITCOIN OPTIONS AND FUTURES VOLUME, VOLATILITY, TRADING ACTIVITY AND SKEW BREAKDOWN.
  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • CME BITCOIN FUTURES AND BAKKT FUTURES

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM ANDREW: WHY DO YOU ALWAYS BREAK DOWN REALIZED AND IMPLIED VOLATILITY ON THE PROGRAM? ISN’T IMPLIED MORE IMPORTANT BECAUSE THAT IS DIRECTLY RELATED TO OPTION PRICING?

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