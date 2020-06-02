THE CRYPTO RUNDOWN 61: CATCHING UP WITH GEMINI
- GUEST: JEANINE HIGHTOWER-SELLITTO, MANAGING DIRECTOR, OPERATIONS, GEMINI
-
- WE DISCUSS GEMINI INTEGRATING WITH SAMSUNG BLOCKCHAIN WALLET.
- WE ALSO ASK ABOUT GEMINI PAY. WHAT IS IT AND WHERE CAN YOU USE IT?
- WHAT IS THE GEMINI DOLLAR?
- HOW DID THE HALVING IMPACT GEMINI’S VOLUME?
MARK AND JEANINE ALSO DISCUSS:
- BITCOIN OPTIONS AND FUTURES VOLUME, VOLATILITY, TRADING ACTIVITY AND SKEW BREAKDOWN.
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- CME BITCOIN FUTURES AND BAKKT FUTURES
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM ANDREW: WHY DO YOU ALWAYS BREAK DOWN REALIZED AND IMPLIED VOLATILITY ON THE PROGRAM? ISN’T IMPLIED MORE IMPORTANT BECAUSE THAT IS DIRECTLY RELATED TO OPTION PRICING?