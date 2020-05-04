THE CRYPTO RUNDOWN 58: A DEEP DIVE INTO BITCOIN VOLATILITY
HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
GUEST: SIMON HO, CEO, T3 INDEX
- ABOUT TO LAUNCH THE BITVOL INDEX (THE FIRST OF ITS KIND)
- THE ULTIMATE GOAL BEING TO DELIVER TRADABLE VOL DERIVATIVES ON BTC
- A VIX FOR BITCOIN
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- DEBATING THE GREAT DISAPPOINTMENT OF BITCOIN’S STRONG CORRELATION WITH EQUITY MARKETS OVER THE RECENT CRISIS
- IS VOLATILITY WHAT IS DRIVING PEOPLE TO BITCOIN
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- FOCUSING ON ETHEREUM
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM THE ZILLIQA SURFER: ANY THOUGHTS ON THE DANGERS OF TRADING ON DERIBIT AS A US CITIZEN? USE A VPN, PICK AN ADDRESS AND YOU CAN TRADE… COULDN’T THEY LOCK UP MY BTC?
- QUESTION FROM TELSIE33: PLEASE ASK SIMON HO IF THERE ARE ANY LESSONS THAT HE LEARNED FROM CREATING AND LAUNCHING SPIKES THAT HE CAN SHARE WITH OTHER ASPIRING PRODUCT CREATORS? ALSO – CAN I REQUEST AN UPDATE TO THE MILKSHAKE INDEX THAT INCLUDES CLASS 3 MILK FROM CME?
- QUESTION FROM MAX: CAN WE SAY THE HALVING IS DRIVING A LOT OF THE VOLATILITY AT THIS POINT?
- QUESTION FROM EL4T: DO YOU THINK BIG PLAYERS ARE SPOOKED BY THE LEVEL OF VOLATILITY WE’RE SEEING IN BTC RIGHT NOW?