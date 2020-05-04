THE CRYPTO RUNDOWN 58: A DEEP DIVE INTO BITCOIN VOLATILITY

by | May 4, 2020 | Crypto Rundown

THE CRYPTO RUNDOWN 58: A DEEP DIVE INTO BITCOIN VOLATILITY

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP

GUEST: SIMON HO, CEO, T3 INDEX

  • ABOUT TO LAUNCH THE BITVOL INDEX (THE FIRST OF ITS KIND)
  • THE ULTIMATE GOAL BEING TO DELIVER TRADABLE VOL DERIVATIVES ON BTC
  • A VIX FOR BITCOIN

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • DEBATING THE GREAT DISAPPOINTMENT OF BITCOIN’S STRONG CORRELATION WITH EQUITY MARKETS OVER THE RECENT CRISIS
  • IS VOLATILITY WHAT IS DRIVING PEOPLE TO BITCOIN

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • FOCUSING ON ETHEREUM 

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM THE ZILLIQA SURFER: ANY THOUGHTS ON THE DANGERS OF TRADING ON DERIBIT AS A US CITIZEN? USE A VPN, PICK AN ADDRESS AND YOU CAN TRADE… COULDN’T THEY LOCK UP MY BTC?
  • QUESTION FROM TELSIE33: PLEASE ASK SIMON HO IF THERE ARE ANY LESSONS THAT HE LEARNED FROM CREATING AND LAUNCHING SPIKES THAT HE CAN SHARE WITH OTHER ASPIRING PRODUCT CREATORS? ALSO – CAN I REQUEST AN UPDATE TO THE MILKSHAKE INDEX THAT INCLUDES CLASS 3 MILK FROM CME?
  • QUESTION FROM MAX: CAN WE SAY THE HALVING IS DRIVING A LOT OF THE VOLATILITY AT THIS POINT?
  • QUESTION FROM EL4T: DO YOU THINK BIG PLAYERS ARE SPOOKED BY THE LEVEL OF VOLATILITY WE’RE SEEING IN BTC RIGHT NOW?

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