THE CRYPTO RUNDOWN 57: Volatility, Halving and More
HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- COMMENT FROM JACK: GREAT SHOW. THANKS FOR THIS.
- QUESTION FROM ALBE34: WHAT DO YOU THINK OF $BTC AS AN UNCORRELATED ASSET CLASS FOR LONG STOCK PORTFOLIOS? WORTH A LOOK?IF SO WOULD YOU USE THE OPTIONS OR THE SPOT?
- COMMENT FROM M09: HOPE ALL THOSE $BTC BULLS DIDN’T SWAP THEIR COIN FOR #CRUDE. DAMN! WHAT A MELTDOWN.
- QUESTION FROM TYLER: HOW ABOUT USING STOCK SUB STRATS IN BITCOIN? IS THAT A VIABLE “OPTION” – SEE WHAT I DID THERE? CAN YOU ALSO UPDATE HXRO?
- COMMENT FROM CHINOOK: HEARD ON THE GREAT PODCAST “THE CRYPTO RUNDOWN” BY @OPTIONS THAT THERE WERE MANY $1200 DEPOSITS INTO CRYPTO ACCOUNTS. COINCIDENCE? I THINK NOT! #STIMULUSCHECKS