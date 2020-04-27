THE CRYPTO RUNDOWN 57: Volatility, Halving and More

by | Apr 27, 2020 | Crypto Rundown

THE CRYPTO RUNDOWN 57: Volatility, Halving and More

HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • COMMENT FROM JACK: GREAT SHOW. THANKS FOR THIS. 
  • QUESTION FROM ALBE34: WHAT DO YOU THINK OF $BTC AS AN UNCORRELATED ASSET CLASS FOR LONG STOCK PORTFOLIOS? WORTH A LOOK?IF SO WOULD YOU USE THE OPTIONS OR THE SPOT?
  • COMMENT FROM M09: HOPE ALL THOSE $BTC BULLS DIDN’T SWAP THEIR COIN FOR #CRUDE. DAMN! WHAT A MELTDOWN. 
  • QUESTION FROM TYLER: HOW ABOUT USING STOCK SUB STRATS IN BITCOIN? IS THAT A VIABLE “OPTION” – SEE WHAT I DID THERE? CAN YOU ALSO UPDATE HXRO?
  • COMMENT FROM CHINOOK: HEARD ON THE GREAT PODCAST “THE CRYPTO RUNDOWN” BY @OPTIONS THAT THERE WERE MANY $1200 DEPOSITS INTO CRYPTO ACCOUNTS. COINCIDENCE? I THINK NOT! #STIMULUSCHECKS

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