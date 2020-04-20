THE CRYPTO RUNDOWN 56: BITCOIN VS. CRUDE OIL
HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
CRYPTO HOT SEAT SEGMENT
- CRYPTO HOT SEAT GUEST: BRYAN COURCHESNE, MANAGING DIRECTOR, DIGITAL ASSET INVESTMENT MANAGEMENT
- What do they do
- How do they view current bitcoin levels
- What products do they use to trade bitcoin
- What are they seeing for client demand
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- SOME US CITIZENS LOOK TO BE SPLASHING THEIR STIMULUS CASH ON CRYPTOCURRENCY. COINBASE CEO BRIAN ARMSTRONG TWEETED EARLIER ON FRIDAY HIS EXCHANGE HAD EXPERIENCED A SUDDEN SPIKE IN THE NUMBER OF BUYS AND DEPOSITS WORTH $1,200.
- AN UNPRECEDENTED SELL-OFF HAS TAKEN BITCOIN’S PURCHASING POWER SKY HIGH. FOLLOWING A MARKET DOWNTURN, CRUDE OIL IS NOW SO CHEAP THAT A SINGLE BITCOIN (BTC) CAN BUY OVER 600 BARRELS.
- DO WE NEED CIRCUIT BREAKERS IN CRYPTO
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM JACK: DO YOU SEE A LOT OF ASSET MANAGERS AND RIAS PILING INTO CRYPTO NOW?
- COMMENT FROM FREDE: WITH WHAT’S GOING ON IN THE REAL COMMODITY MARKETS IT MAKES BTC SEEM PRETTY TAME BY COMPARISON RIGHT NOW. WTI WTF?
- QUESTION FROM NEWDY: WHY DON’T MORE BROKERS OFFER BTC AND EVEN ETH ON THEIR SERVICES? WHY AM I STUCK WITH THE COINBASES AND KRAKENS OF THE WORLD?
- QUESTION FROM JELLYBNZ: DO YOU THINK THE HALVING EFFECT WILL BE LESSENED BY THE TURMOIL IN THE REST OF THE MARKET RIGHT NOW? SEEMS LIKE BITCOIN SHOULD HAVE BEEN MARCHING UPWARD NOW INSTEAD OF HANGING OUT HERE.