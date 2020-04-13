THE CRYPTO RUNDOWN 55: The Great Crypto Inflection Point

by | Apr 13, 2020 | Crypto Rundown


THE CRYPTO RUNDOWN 55: The Great Crypto Inflection Point

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • GUEST CO-HOST: Jon Pearlstone, CryptoPatterns

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • BITCOIN FUTURES VOLUME ON CME AND BAKKT FELL SHARPLY IN MARCH
  • WINKLEVOSS: BITCOIN FACES CORONAVIRUS ‘INFLECTION POINT’ AMID OIL WOES

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM CHARLIE: WHAT IS THE MOST IMPORTANT TECHNICAL INDICATOR FOR BITCOIN?
  • QUESTION FROM LUCHA T: WHY ARE WE SEEING SUCH LIGHT CRYPTO VOLUME RIGHT NOW?
  • COMMENT FROM SPLASHOUT: GREAT PROGRAM. I TUNE IN EVERY MONDAY. (THUMBS UP EMOJI)
  • QUESTION FROM SMALL: DO YOU THINK THIS VIRUS WILL CAUSE SOME OF THE SMALLER CRYPTO EXCHANGES TO GO OUT OF BUSINESS?

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