THE CRYPTO RUNDOWN 55: The Great Crypto Inflection Point
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- GUEST CO-HOST: Jon Pearlstone, CryptoPatterns
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- BITCOIN FUTURES VOLUME ON CME AND BAKKT FELL SHARPLY IN MARCH
- WINKLEVOSS: BITCOIN FACES CORONAVIRUS ‘INFLECTION POINT’ AMID OIL WOES
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM CHARLIE: WHAT IS THE MOST IMPORTANT TECHNICAL INDICATOR FOR BITCOIN?
- QUESTION FROM LUCHA T: WHY ARE WE SEEING SUCH LIGHT CRYPTO VOLUME RIGHT NOW?
- COMMENT FROM SPLASHOUT: GREAT PROGRAM. I TUNE IN EVERY MONDAY. (THUMBS UP EMOJI)
- QUESTION FROM SMALL: DO YOU THINK THIS VIRUS WILL CAUSE SOME OF THE SMALLER CRYPTO EXCHANGES TO GO OUT OF BUSINESS?